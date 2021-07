Elisabetta Gregoraci, abito argento a Battiti Live/ Che marca è? Il web “Stupenda”

Look scintillante per Elisabetta Gregoraci nel corso della seconda puntata di Battiti Live 2021. Dopo l’abito fucsia indossato la scorsa settimana, la conduttrice torna a stupire con un abito argento dalle trame geometriche ed estremamente brillanti. Se siete curiosi di conoscere la marca dell’abito indossato questa sera, si tratta di Amen, un marchio italiano. L’abito argento è accompagnato da un paio di scarpe dal tacco vertiginoso del marchio Le Silla. Elisabetta ha deciso di accompagnare a questo mini dress un’acconciatura molto naturale ma d’effetto: capelli sciolti e con onde appena accennate. Il look di questa sera della bella Gregoraci è piaciuto tantissimo al popolo del web che ha commentato positivamente gli scatti della Gregoraci. “Sei bellissima, con quest’abito poi, eccezionale!” ha notato un fan; e ancora “Ancora più bella della scorsa settimana, ma come fai?”, ha sottolineato un altro sostenitore della conduttrice che, anche questa sera, è riuscita ad incantare i telespettatori con il suo look!

