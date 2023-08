Elisabetta Gregoraci, abito lungo argento per l’ultima puntata di Battiti Live 2023/ Il web approva: “Unica”

Elisabetta Gregoraci chiude Battiti Live 2023 con un abito lungo dalle sfumature argento

Per l’ultima puntata di Battiti Live 2023 Elisabetta Gregoraci ha deciso di stupire ancora una volta il suo pubblico. Dopo scollature vertiginose, addominali in vista e look molto particolari, per l’ultima serata la conduttrice sceglie un abito lungo tempestato di pietre argento. L’effetto finale è un elegante e luminoso abito che si adatta perfettamente alle curve di Elisabetta, esaltandole. La scollatura davanti è morbida e non eccessiva, al contrario quella dietro è molto ampia, andando a fermarsi sui fianchi.

A completare il brillante look un paio di sandali gioiello, dello stesso colore dell’abito. Per l’ultima puntata Elisabetta Gregoraci ha optato per un’acconciatura molto semplice: i capelli sono infatti lasciati sciolti e lisci, in modo da non rendere esagerato l’effetto finale con un vestito così ricco.

Elisabetta Gregoraci, l’ultimo look a Battiti Live 2023 conquista il web

L’abito indossato da Elisabetta Gregoraci per l’ultima puntata di Battiti Live 2023 sta già riscuotendo i primi commenti entusiasti. La conduttrice, come ama solitamente fare, ha condiviso il look della serata su Instagram, mostrandolo dunque in anteprima. Molti allora ne hanno esaltato la bellezza, altri l’eleganza, qualcuno si è detto triste per la fine di un’altra edizione di Battiti Live. Non resta dunque che attendere l’inizio di questa ultima tappa da Gallipoli per scoprire come il pubblico di Italia 1 accoglierà l’ultimo outfit indossato da Elisabetta sul palco del concerto.

