Elisabetta Gregoraci affondata dalla critiche dopo Battiti Live 2022/ “Senza gobbo sarebbe la sua fine…”

Elisabetta Gregoraci divide il pubblico del Battiti Live 2022

Italia 1 ha dedicato la prima serata del martedì sera al Battiti Live 2022 che ha debuttato ufficialmente ieri sera con la messa in onda registrata sul Lungomare di Bari. La prima puntata condotta, come sempre, da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è stata seguita da 1.521.000 telespettatori con il 12,3% di share. Un ottimo debutto per lo show itinerante musicale dell’estate che è stato anche leader nella fascia 15-24 anni. Una serata fatta di musica, allegria e leggerezza che ha convinto i telespettatori i quali, tuttavia, su Twitter, hanno espresso dubbi sulla conduzione di Elisabetta Gregoraci.

Tornato sul palco di cui è ormai da anni la padrona di casa, la conduttrice ha dovuto gestire l’emozione di essere su un palco di fronte ad una platea enorme dopo le ultime due edizioni che si sono svolte davanti ad un pubblico ridotto a causa della pandemia. Il risultato non è stato entusiasmante e, su Twitter, gli utenti hanno rivolto diverse critiche alla showgirl.

Elisabetta Gregoraci risponde alle critiche?

Tante le critiche del popolo di Twitter nei confronti di Elisabetta Gregoraci, rea di aver commesso troppo errori e gaffe sul palco del Battiti Live 2022. C’è, inoltre, chi non ha visto in lei quella spigliatezza che avrebbe avuto in altre occasioni. Secondo alcuni utenti, infatti, sarebbe troppo legata al gobbo come si legge tra i vari commenti riportati da Il Fatto quotidiano. “Senza gobbo sarebbe la sua fine, tra l’altro non sa nemmeno leggerlo“, avrebbe scritto un utente.

Nonostante le critiche, però, la prima puntata di Battiti Live 2022 su Italia 1 è stata un vero successo ed Elisabetta Gregoraci, tra le storie di Instagram, ha condiviso gli screen di alcuni articoli dedicati al successo dello show. “Che felicità! Vi amo“, ha poi aggiunto ringraziando tutti i fan che l’hanno seguita in tv.

