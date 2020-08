Elisabetta Gregoraci/ “Al GF Vip per evadere: Nathan capirà, Briatore? Fa a modo suo”

Dal prossimo 14 settembre, Elisabetta Gregoraci varcherà ufficialmente la porta rossa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stata a lungo corteggiata, alla fine la conduttrice e showgirl ha ceduto con non poche preoccupazioni, prima fra tutte il figlio Nathan. Dopo la notizia della positività al coronavirus di papà Flavio Briatore, la domanda è d’obbligo: come sta il figlio di 10 anni? A replicare è proprio la Gregoraci in una intervista per il Corriere della Sera: “Grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ed è negativo. Anche io sto bene, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest’anno”, ha confermato. Rispetto a quanto accaduto in Sardegna, Elisabetta ribadisce la necessità di prestare maggiore attenzione e precauzione: “Non bisogna sottovalutare niente”, commenta. “Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua”, aggiunge, replicando alla giornalista che le chiedeva se avesse consigliato maggiore prudenza anche all’ex marito Flavio Briatore. Alla vigilia della sua partecipazione al reality di Signorini, dunque, Elisabetta ha dovuto affrontare qualche inaspettata preoccupazione: “Ormai sono abituata, non ho quasi mai giornate esattamente leggere. Però sono molto emozionata”, afferma, rivelando di stare vivendo questa attesa con lo spirito di una gita scolastica.

ELISABETTA GREGORACI SI RACCONTA PRIMA DEL GF VIP

Ciò che più spaventa Elisabetta Concorrente ufficiale del GF Vip 5, è il fatto di non conoscere i suoi compagni: “Al momento non so proprio chi ci sarà con me. Ho avuto una vita molto intensa per la mia età, ho fatto tantissime esperienze, ma qui si tratta di condividere, di mettersi a nudo: credo che molti mi vedranno sotto una luce inaspettata”. Le sue parole derivano anche dalla consapevolezza di dover spesso fare i conti con il pregiudizio: “Quando mi sono sposata dicevano che l’avevo fatto per interesse e che il mio matrimonio sarebbe durato sei mesi. Invece siamo stati insieme 13 anni, abbiamo avuto un figlio e ancora oggi abbiamo un bel rapporto”, commenta la conduttrice. Eppure ammette di aver sempre avuto la sensazione di dover dimostrare di essere diversa dall’apparenza, soprattutto nel cinema. Ma cosa l’ha spinta, solo adesso, a dire di sì al Grande Fratello Vip? “Mi chiedono da quando ho 18 anni di prendere parte a un reality. Lo scorso anno ho visto un programma che era più un varietà, non era come gli altri anni. E mi è piaciuto, così come mi piace la conduzione colta e intelligente di Alfonso Signorini”, ha commentato al Corriere. In realtà, ammette, “forse, avevo anche voglia di un po’ di evasione”. Suo figlio Nathan certamente capirà: “Nel dubbio gli ho già scritto una serie di lettere che riceverà quando sarò via”.



