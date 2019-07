Elisabetta Gregoraci al pomeriggio in Rai?/ Da ottobre la conduzione di un programma

La prossima stagione televisiva potremo vedere Elisabetta Gregoraci tutti i giorni in Rai. E’ questo lo scoop riportato dal sito Dagospia con protagonista appunto l’ex compagna di Flavio Briatore. In base a quanto emerso, l’ex conduttrice del fortunato programma comico “Made in Sud”, sarebbe pronta a mettersi alla guida di un programma per la televisione pubblica, una striscia pomeridiana che inizierà il prossimo mese di ottobre e che durerà per tutta la stagione. Al momento non è ben chiaro di quale show si tratti, fatto sta che la showgirl sarebbe sponsorizzata fortemente da Rai pubblicità, che stando a quanto scrive Dagospia crede molto nel personaggio. Indiscrezione che di fatto conferma quanto anticipato dalla stessa Gregoraci al momento del suo addio a Made in Sud: «Continuerò in Rai – disse lo scorso aprile – e con molte altre cose, avevo preso impegni precedentemente». Un 2019 che si chiuderà quindi alla grande per la bella showgirl calabrese, che il prossimo 17 ottobre farà per la prima volta la sua comparsa sul grande schermo, con “Aspromonte – La terra degli ultimi”, in cui la stessa Gregoraci interpreterà un ruolo drammatico.

ELISABETTA GREGORACI AL POMERIGGIO IN RAI?

«Vedermi in questa nuova veste mi emoziona – raccontava pochi giorni fa la conduttrice tv in un’intervista a Vanity Fair – soprattutto perché ho partecipato a un film girato nella mia Calabria, anche se non conoscevo l’Aspromonte. Quando per la prima volta ho visto Mimmo mi ha detto. ‘Sono troppo bianchi i tuoi denti’. Così mi hanno imbruttita e mi sono sporcata, ma ero felice per questo ruolo così diverso. Non è stato logisticamente facile girare. Abbiamo lavorato coi piedi nel fango, sotto la pioggia e al freddo, però si respirava un’aria di pace». Made in Sud, la recitazione, la nuova striscia pomeridiana in Rai e cos’altro? Ovviamente Battiti Live. La Gregoraci è infatti impegnata nella conduzione del famoso spettacolo musicale promosso da Radio Norba, in onda durante questo mese di luglio su Italia 1.

