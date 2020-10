Elisabetta Gregoraci asfalta Briatore/ “Mantenimento? Sempre lavorato anche se lui..”

Arriva per Elisabetta Gregoraci il momento di scoprire le nuove dichiarazioni fatte dal suo ex marito Flavio Briatore e ciò che ne consegue è alquanto inaspettato. Prima di scoprirlo, la conduttrice ribadisce che stare con un uomo come lui non è stato facile: “Quando stai insieme ad una persona non può andare sempre bene, ci sono degli alti e dei bassi. Ci siamo lasciati 3 anni fa ma è come se non ci fossimo mai lasciati, perché c’è un legame, nostro figlio. Quando l’ho sposato sapevo che non stavo sposando un uomo ‘normale’, ma è vero che spesso mi sono sentita sola.” Poi, però, Signorini le fa leggere le parti forti dell’intervista da lui rilasciata al Fatto Quotidiano, in cui parla anche di mantenimento.

Elisabetta Gregoraci furiosa con Flavio Briatore: “Cercava di ostacolarmi”

Dopo aver letto quelle parole, Elisabetta Gregoraci è una furia e dichiara: “Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. E quando lui si arrabbiava e ha anche cercato di ostacolarmi nel mio lavoro, io sono andata sempre avanti. In questi anni sono stata una signora e non ho mai detto niente.” Poi torna sul tema del funerale della madre e ribadisce: “Lui il giorno del funerale di mia madre, dopo le 16 che è finito il funerale di mia madre ha preso il suo aereo privato ed è andato in Sardegna.” Di fronte a queste parole, Briatore replicherà?



