Mattino5 riparte dal Grande Fratello Vip 2020 questa mattina e da Elisabetta Gregoraci. Si parla del suo percorso nella casa, di quello che è successo con Pierpaolo Pretelli ma sembra proprio che tutti possano parlare di lei, usando toni pacati e molto diversi da quanto abbiamo visto e sentito nelle scorse settimane, ma che la diretta interessata continui a rimanere assente. La cosa salta subito agli occhi di tutti soprattutto quando in apertura del momento dedicato al gossip e al Grande Fratello Vip, la padrona di casa Federica Panicucci ha annunciato Francesco Oppini e Selvaggia Roma parlando degli ultimi usciti dalla casa. In molti a quel punto si aspettava di vedere anche Elisabetta Gregoraci ma così non è stato e la conduttrice deve rifarsi alle parole che la sua collega ha confidato a Silvia Toffanin a Verissimo (ringraziandola per aver ceduto le immagini).

Elisabetta Gregoraci assente a Mattino5, ha rifiutato l’invito? Si parla di lei e…

In studio si parla quindi di Elisabetta Gregoraci e del grande personaggio che è stato nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Francesco Oppini sottolinea di averla rivalutata in quanto carina, disponibile, elegante e mai volgare, e lo stesso fa Vladimir Luxuria che, però, fa notare come prima abbia detto addio al programma e poi si perda in quelle che sembrano delle vere e proprie scenate di gelosia nei confronti di Pierpaolo Pretelli. A quel punto è il paparazzo Alajmo che rilancia: “I fan dei Gregorelli stanno facendo colletta per un aereo da far passare sulla casa per comunicare a Pierpaolo che lei lo aspetta fuori dalla casa”. Ma cosa ne è stato della Gregoraci? Forse la showgirl ha rifiutato l’invito della Panicucci per via di quello che è stato detto e fatto nei mesi scorsi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA