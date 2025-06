Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi si pungono sui social? L'ex lady Briatore posta uno scatto con l'ex suocera

Elisabetta Gregoraci riaccende il triangolo con Antonella Fiordelisi e il suo nuovo fidanzato Giulio Fratini. L’ex moglie di Flavio Briatore nelle scorse ore ha avuto modo di riabbracciare l’ex suocera, ovvero la madre dello stesso Giulio. Il tutto avvenuto proprio a poche ore dal mesiversario festeggiato da Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, che ormai vivono il loro amore sotto le luci dei riflettori. E in passato si era vociferato di una presunta faida tra Elisabetta Gregoraci e la stessa ex gieffina Antonella Fiordelisi, causate proprio dal rapporto con Giulio Fratini, con il quale l’ex lady Briatore ha vissuto una storia durata circa due anni, ma poi finita male e che ha causato non poche tensioni alla stessa Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci non ha digerito il fatto di essere stata rapidamente rimpiazzata con la giovane ex concorrente del Grande Fratello, per questo non ci sarebbe particolare simpatia nel rapporto tra le due. Chissà che sui social non possa spuntare qualche nuovo botta e risposta.

Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, il siparietto con Giulio Fratini

Nelle scorse settimane a scendere in campo è stato lo stesso Giulio Fratini, che ha tentato di prendere le difese della stessa Elisabetta Gregoraci dopo che la showgirl calabrese è finita sotto attacco tramite i social. Intervenendo a spada tratta via social, Giulio Fratini si è scagliato così contro chi ha puntato il dito contro l’ex fidanzata: “Con rispetto vi chiedo di rispettare il mio passato e presente. Esprimetevi, dite il vostro pensiero… Ma senza offendere né Antonella né Elisabetta. Dietro ad ogni schermo c’è spesso una persona che può soffrirne, me compreso”.

Nonostante il rapporto preservato tra i due ex fidanzati, non si sarebbe placata la tensione tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, che non sembrano brillare per simpatia ricambiata tra di loro.