Elisabetta Gregoraci/ Bacio a Pierpaolo Pretelli dopo il cucurio, scoppia la passione?

E’ caccia all’amore segreto di Elisabetta Gregoraci fuori dalla casa del GF Vip

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 è già finita nel dimenticatoio? La conduttrice calabrese è arrivata nella casa rimanendo colpita proprio dagli occhi del giovane Pierpaolo Pretelli con il quale ha costruito poi un rapporto speciale che si è concluso nel momento in cui lui stesso ha riferito a Matilde Brandi che lei avrebbe voluto fare l’amore con lei. In quel momento Elisabetta Gregoraci ha fatto subito un passo indietro aiutata dalle parole dell’ex marito Flavio Briatore, una sorta di monito nei confronti della madre di suo figlio, e poi dal presunto amore che avrebbe fuori dalla casa. In molte occasioni, in diversi trasmissione, si è parlato dell’amico speciale Piero Barone de Il Volo. Secondo i bene informati sarebbe lui l’uomo che la Gregoraci avrebbe fuori dalla casa e sarebbe lui il cantante che le invia, insieme al loro gruppo di amici, gli aerei e non Mr Rain come pensato qualche giorno fa per via della frase tratta da una delle sue canzoni. Dove sta la verità quindi?

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 bacia Pierpaolo Pretelli dopo il cucurio

Al momento tutto tace sia fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 e sia dentro dove Elisabetta Gregoraci, lontana dal gossip di Pretelli, sta vivendo tranquilla la sua vita nella casa. In mezzo ai due piccioncini ci è finito il cucurio. La showgirl calabrese è stata sbattuta nelle segrete della casa di Cinecittà e in un primo momento non ha preso bene la cosa tanto che, attaccata al muro, parlato con l’ex velino, ha rilanciato: ‘Mi viene da piangere..aiuto!’. Dopo la separazione, però, come spesso accade alle coppie, i due si sono ritrovati e sono già finiti a letto insieme, nel senso letterale del termine ovvio e non in quello che tutti travisano di solito.

Appena lei si è accorto che lui era un po’ irrequieto gli ha chiesto ‘Non riesci a dormire?’ e lui subito si è catapultato accanto a lei a letto. Nei giorni scorsi anche Tommaso Zorzi gli ha consigliato di essere un po’ più rigido nelle sue cose tanto da strapparli un bigliettino che Pretelli aveva scritto per la Gregoraci prima dello spostamento in tugurio. Come andranno le cose tra loro adesso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA