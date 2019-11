Elisabetta Gregoraci: “Briatore e la 20enne? Mi fa rabbrividire”/ “Il problema non..”

Elisabetta Gregoraci furiosa con Flavio Briatore. L’ex marito della showgirl starebbe frequentando la modella 20enne Benedetta Bosi con cui, dopo una notte a Montecarlo, ha trascorso una vacanza in Kenya dove sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale Chi in atteggiamenti inequivocabili. Interrogata sull’argomento, Elisabetta Gregoraci ha espresso la propria opinione rispodendo sui social ai commenti dei fans. Attualmente a Los Angeles dove si sta godendo una bellissima vacanza con il figlio Nathan Falco, la Gregoraci è sempre molto attiva sui social dove condivide i momenti più belli della sua vita con i fans. Su Instagram, così, la showgirl si è lasciata andare commentando il gossip che ha travolto l’ex marito cogliendo al volo l’assist di una follower. “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, le ha scritto un utente e la Gregoraci ha risposto così – “Più che destabilizzare fa rabbrividire”.

ELISABETTA GREGORACI CONTRO FLAVIO BRIATORE: “MI AUGURO CHE SI RENDE CONTO…”

Felice e serena insieme a suo figlio Nathan a cui dedica tutto il tempo che ha a disposizione, Elisabetta Gregoraci non nasconde la propria delusione di fronte alla presenza di una ragazza appena ventenne come Benedetta Bosi accanto all’ex marito Flavio Briatore. Ad un followers che ha lasciato il seguente commento su Instagram: “Briatore ha scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna”, la showgirl ha replicato: ”Mi auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura”. La presenza della presunta, nuova fiamma di Briatore, dunque, ha cancellato l’armonia che gli ex coniugi Briatore era riusciti ad instaurare dopo la fine del matrimonio? Entrambi hanno sempre fatto di tutto per regalare al figlio Nathan un’infanzia serena nonostante la separazione: l’imprenditore, dunque, farà tesoro delle parole dell’ex moglie o continuerà a vedere la giovanissima Benedetta?

