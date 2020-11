Elisabetta Gregoraci: “Briatore? È possessivo”/ “Non tornerò con lui, ora cerco…”

Flavio Briatore ha negato di aver chiesto ad Elisabetta Gregoraci di risposarlo dopo il lockdown, poi ha ritrattato confermando che effettivamente è quanto accaduto. Tuttavia pare non ci sia possibilità di ritorno, né per lui né, tantomeno, per la Gregoraci. Lei lo conferma in diretta al Grande Fratello Vip, spiegando le motivazioni per le quali parlare di ritorno è quasi impossibile. “Perché? Ci sono stati degli errori che ho paura possano ricapitare, commessi da entrambi.” ammette la Gregoraci a Signorini, poi si concentra sui suoi di errori. “All’inizio ho sottovalutato tutta la situazione perché ero troppo giovane, avevo 24 anni e quindi non mi sono resa conto a ciò a cui andavo incontro. Ho saltato tutta una tappa della mia età, non ho fatto alcune cose alla fine mi pesavano e questo peso è diventato sempre più grande.”

Elisabetta Gregoraci nega un ritorno di fiamma con Flavio Briatore: “Possessivo, voglio leggerezza”

Le motivazioni di Elisabetta Gregoraci continuano. Al Grande Fratello Vip spiega: “Io sono stata sempre accanto a lui, nel bene e nel male, e quando stai con un uomo così devi comunque accettare determinate cose. Io ho avuto tante altre cose ma mi è mancata quella leggerezza.” Così conclude: “È possessivo, io sono in qualche modo una cosa sua per lui.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA