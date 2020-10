Elisabetta Gregoraci busta choc a Live/ Nozze con Briatore e flirt con Chiesa Soprani

Elisabetta Gregoraci continua ad essere al centro del gossip e non solo per quello che sta succedendo con Pierpaolo Petrelli nella casa del Grande Fratello Vip, ma per quello che sta vedendo a galla fuori dalla casa tra polemiche, battibecchi con il marito e le rivelazioni di Francesco Chiesa Soprani, suo ex manager e, a suo dire, suo flirt in passato. Ad occuparsi della cocente questione ci pensa Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso che prova a spingersi un po’ più in là di quanto abbia fatto al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini venerdì sera. Ma quali possono essere queste rivelazioni choc su Elisabetta Gregoraci al centro della nuova puntata di Live in onda questa sera? Sicuramente ci sarà modo di mettere insieme le rivelazioni che lo stesso Francesco Chiesa Soprani ha fatto al settimanale Nuovo raccontando che Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di incontrare Flavio Briatore in un noto hotel di Milano e dopo una serata insieme, avrebbe subito riferito al suo manager che presto si sarebbe fidanzata.

BUSTA CHOC A LIVE SU ELISABETTA GREGORACI, NOVITA’ SUL MATRIMONIO CON BRIATORE E FLIRT CON CHIESA SOPRANI?

Il punto cruciale di queste dichiarazioni è proprio relativo al fatto che Elisabetta Gregoraci non si sarebbe sposata per amore bensì per un piano preciso legato alla sua voglia di notorietà e di una vita agiata: “La Gregoraci? Su Flavio Briatore mente…Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà”. Con queste parole l’ex manager Francesco Chiesa Soprani continua a ribadire il fatto che la calabrese aveva un piano ben preciso e la dimostrazione che non era innamorata è proprio il loro flirt: “Con lei ho avuto un flirt, più intimo che sentimentale.. E proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era… Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo”. A queste rivelazioni riportate in tv anche dal direttore Riccardo Signoretti, se ne aggiungeranno altre?



