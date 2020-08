Elisabetta Gregoraci: “Chiara Ferragni ha sdoganato la cellulite”/ “Usa i social…”

Elisabetta Gregoraci, grande protagonista del Battiti Live 2020, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Libero del 3 agosto, affrontando diversi temi come quello dei social e dell’uso che personaggi come Chiara Ferragni ne fanno. Bellissima e molto seguita sui social, Chiara Ferragni, nell’ultimo periodo, ha voluto lanciare un messaggio importante ai suoi followers mettendo in evidenza i piccoli difetti estetici che tutti hanno. In vacanza con la famiglia, negli scorsi giorni, Chiara Ferragni ha pubblicato una sua foto in bikini e di spalle. Qualche followers le ha fatto notare come il suo corpo non mostrasse alcuna traccia di cellulite, ma la Ferragni ha prontamente risposto: “Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l’abbiamo quasi tutte”. Parole che sono state apprezzate dalla Gregoraci che, a Libero, ha detto: “Uno scatto in cui sdogana la cellulite: un messaggio importante per le ragazze”.

ELISABETTA GREGORACI ESALTA CHIATA FERRAGNI: “USA I SOCIAL CON LA TESTA”

Chiara Ferragni è una delle vip più seguite su Instagram. Tutto ciò che fa si trasforma in moda e viene seguito dai fans. La moglie di Fedez, però, utilizza spesso i social per lanciare messaggi importanti e aiutare le persone più in difficoltà come ha fatto insieme al marito durante il lockdown. Un modo di usare i social, quello della Ferragni, che la Gregoraci promuove. “Chiara usa i social con la testa. Penso per esempio a come si è mobilitata durante il Covid sostenendo le imprese”, ha detto la conduttrice di Battiti Live che, sulla scelta di Radio Norba di organizzare comunque il Battiti Live, ha detto – “L’epidemia ha gettato tutti nel panico. Lanciare nuovi show comporta rischi, a fronte di sacrifici e di un impiego ingente di risorse. Battiti è stata una scommessa, Radio Norba non si è mai voluta fermare e il pubblico ha premiato il coraggio di Mediaset”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA