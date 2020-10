Elisabetta Gregoraci/ Chiusa in bagno con Pierpaolo Pretelli? Nuovi chiarimenti ma..

Nuovo chiarimento per Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020

Elisabetta Gregoraci è come sempre nell’occhio del ciclone di questo Grande Fratello Vip 2020 soprattutto dopo quello che è successo venerdì sera, il suo salvataggio in extremis che non è piaciuto al pubblico a casa. La showgirl calabrese è stata la vip meno votata in confronto a Dayane Mello e Maria Teresa Ruta, e rischia di esserlo anche questa sera e tutto per via di quello che sta succedendo con Pierpaolo Pretelli che le sta dando tanto ma che le sta togliendo altrettanto. Il giovane continua a professarsi innamorato di lei ma questi continui paletti che lei continua a mettere rovinano tutto e continuano a farlo andare in paranoia tanto da finire poi per passare per vittima quando magari nemmeno lo è. La showgirl continua a tenerlo a bada confermando che ci sono tante cose che non può dire ma che gliele dirà fuori ma il pubblico a casa è convinto che lei lo faccia solo per tenerlo buono e che per questo meriti di uscire. Solo a quel punto Pierpaolo Pretelli avrà modo di costruirsi un percorso tutto suo e continuare a brillare tra feste, imitazioni e canti?

Elisabetta Gregoraci chiusa in bagno con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020?

Nelle scorse ore si è alzato un gran polverone su Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 e tutto perché si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibilità che lei e Pierpaolo Pretelli si siano tolti i microfoni e si siano chiusi in bagno, situazioni che di solito sono fuori dal regolamento ma che in questo non sembrano aver destato nemmeno la furia della produzione. Forse sono solo voci o presto verrà a galla anche la prova video di questo momento troppo intimo della coppia e per il quale Elisabetta e il suo ex velino rischiano di venire puniti? Al momento non vi è conferma ma visto che entrambi sono in nomination, le novità potrebbero venire a galla di momento in momento. Se fosse vera la storia del bagno, cosa avrebbe di così segreto Elisabetta Gregoraci da dire a Pierpaolo? Cosa è successo davvero tra i due quando nessuno li ha tenuti d’occhio? Siamo sicuri che tra i temi della puntata si parlerà ancora della loro possibile liason mai nata e a quel punto la showgirl calabrese potrebbe cadere di nuovo in contraddizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA