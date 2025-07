Perché Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini hanno litigato? Lei svela un episodio spiacevole accaduto 16 anni fa: "Ci rimasi malissimo"

Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini non sono stati sempre in buoni rapporti. Anzi, pare che un po’ di anni fa ci sia stata tra loro una lite particolarmente accesa e scatenata da un gesto dell’allora direttore del settimanale Chi. Ed è proprio al giornale che Elisabetta lo ha raccontato in una recente intervista, svelando come, nel 2009, Signorini pubblicò una notizia delicata sul suo conto senza dirle nulla.

“Con il settimanale Chi non tutto è stato sempre rose e fiori“, ha esordito Elisabetta Gregoraci ai microfoni del giornale. “C’è stata una copertina — e lo sa bene Alfonso — che ancora oggi mi fa stringere un po’ il cuore.”, ha aggiunto, spiegando che la copertina in questione riguarda la sua gravidanza. Era il 2009, e Elisabetta era incinta di Nathan Falco da pochissimo: “Talmente poco che non l’avevo ancora detto neanche alla mia famiglia. Era un momento delicato e volevo tenere tutto per me ancora un po’.” Peccato che, pochi giorni dopo, la notizia uscì in prima pagina su Chi.

Elisabetta Gregoraci e il vero motivo della lite con Alfonso Signorini: “Ci rimasi malissimo”

“Non fui io a dirla. Alfonso la venne a sapere e… niente. Il giorno dopo ero già in edicola.” ha raccontato la conduttrice, allora moglie di Flavio Briatore. Un gesto che colpì profondamente Gregoraci, tanto che, nell’intervista, non ha fatto mistero di essersi dispiaciuta tantissimo: “Non lo nascondo: allora ci rimasi malissimo. Avrei voluto che mi chiamasse, che mi dicesse: ‘Eli, lo so. Posso raccontarla io, questa cosa, come abbiamo sempre fatto?’. Invece no.” Quel gesto la costrinse a dare spiegazioni a tutti, senza ancora aver ben compreso quali fossero le sue condizioni e la sua situazione. Una vicenda che la fece infuriare e che solo col tempo è stata poi superata: “alla fine, il bene vero supera sempre tutto“, ha concluso Gregoraci.