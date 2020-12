Elisabetta Gregoraci: “Con Briatore c’è un accordo”/ “Posso rifarmi una vita, ma…”

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e svela la verità sul famoso contratto che avrebbe firmato dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore e che le impedirebbe di mostrarsi in pubblico con un altro uomo. A chiedere ad Elisabetta di fare chiarezza sui rumors che stanno circolando da settimane è stato Alfonso Signorini che, durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 4 dicembre, ha rivolto alla Gregoraci che ha deciso di abbandonare il reality, una domanda precisa e diretta. “Ma è vero che c’è questo contratto tra te e Flavio Briatore?“. La Gregoraci ha risposto senza esitazione: “Mi fa piacere questa domanda perché così posso dirlo a tutti coloro che guardano a casa. Non c’è nessun contratto, è falso, è falso che io non possa rifarmi una vita nel caso incontrassi qualcuno”.

ELISABETTA GREGORACI E L’ACCORDO CON FLAVIO BRIATORE

Nessun contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ma un accordo che i due ex coniugi hanno preso per il bene del figlio Nathan a cui stanno cercando di dare stabilità e serenità pur non stando più insieme. L’ex coppia ha così deciso di evitare d’introdurre nella vita del bambino persone nuove senza avere la sicurezza di poter costruire un rapporto importante. “Tra me e Flavio c’è solo un accordo, se così si può dire: per il bene di nostro figlio Nathan Falco abbiamo promesso di non introdurre subito in famiglia il nostro eventuale nuovo partner”, ha aggiunto la Gregoraci che, alla domanda di Signorini su quante possibilità ci siano che tra lei e Pierpaolo Pretelli nasca una storia d’amore, ha aggiunto: “Mai dire mai, ma è più no che sì“.



