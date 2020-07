Elisabetta Gregoraci concorrente Grande Fratello Vip 2020/ Contratto firmato e…

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. E’ ufficiale: la ex moglie di Flavio Briatore sarà una delle protagoniste della prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Nonostante il parere contrario proprio dell’ex marito Flavio Briatore, la Gregoraci ha deciso di mettersi in gioco entrando nella casa più spiata d’Italia. La conduttrice e showgirl ha firmato il contratto con la Endomel e da settembre sarà ufficialmente una dei concorrenti della quinta edizione della versione vip del noto reality di Canale 5. La notizia circolava da tempo, ma mancava la conferma ufficiale visto che la conduttrice doveva ancora firmare il contratto. Ora che la firma del contratto con il programma della Endemol è stata messa, la Gregoraci è a tutti gli effetti la prima concorrente ufficiale del GF VIP 2020. L’entrata nella casa più spiata d’Italia la vedrà costretta a salutare l’amato figlio Falcon Nathan, ma anche il nuovo amore Matteo Mammì con cui è stata paparazzata nelle ultime ore dal settimanale Chi.

Elisabetta Gregoraci dopo Briatore: è amore con Matteo Mammì?

Il nome di Elisabetta Gregoraci è uno dei più “caldi” dell’estate 2020. Se da un lato è impegnata nelle registrazioni della nuove puntate del Battiti Live 2020, la kermesse canora dell’estate italiana attualmente in onda su Italia, dall’altro la bellissima showgirl è stata paparazzata in questi giorni in compagnia di un nuovo possibile amore. Proprio così la ex di Flavio Briatore è stata sorpresa in compagnia di Matteo Mammì, manager conosciuto nel mondo del gossip per le sue precedenti relazioni con Diletta Leotta e Anna Safroncik. Non è chiaro se tra Mammì e la Gregoraci ci sia solo un’amicizia o qualcosa di più, ma una cosa è certa: i due trascorrono molto tempo al telefono essendo distanti per via degli impegni di lavoro della bella Elisabetta. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto grazie ad amici in comune, ma c’è chi scommette che tra la Gregoraci e Mammì ci sia qualcosa di più. Possibile che la Gregoraci, dopo un lungo periodo di solitudine, abbia finalmente ritrovato la serenità tra con il manager? Ricordiamo che la Gregoraci dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore è stata legata a Francesco Bettuzzi, fondatore di Pure Herbal.



