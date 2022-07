Elisabetta Gregoraci, conduzione di Battiti Live a rischio?/ Bufera sul web: “Troppi errori”

Elisabetta Gregoraci, piovono critiche sul web per l’esordio a Battiti Live 2022: ecco perché

Elisabetta Gregoraci torna alla conduzione di Battiti Live e divide il pubblico. Per le centinaia di fan che la osannano sui social, tanti hanno invece criticato la conduttrice a causa degli errori commessi sul palco. Piccole gaffe, certo, che però il pubblico non perdona e, anzi, critica aspramente su Twitter, chiedendosi se non sia meglio sostituirla.

Tante le critiche nei confronti di Elisabetta Gregoraci a causa degli errori commessi durante la conduzione: nomi sbagliati e intoppi. C’è chi ha allora scritto: “#elettralamborghini sta alla musica come #elisabettagregoraci sta alla conduzione.”; chi ha fatto invece notare che “La Greograci sbaglia i nomi degli artisti, legge il gobbo in modo cosí palese e state qui a parlarne come fosse la madonna. Gli standard bassi che avete!”

Non manca chi fa i confronti con le precedenti edizioni di Battiti Live e ricorda chi prima della Gregoraci ha condotto lo show musicale di Radio Norba: “Prima c’era Bianca Guaccero che era molto più brava, non c’è paragone, la sig.ra Briatore è imbarazzante […] appena è nato Battiti su Telenorba c’era la bravissima conduttrice e dj pugliese Roberta De Matheis e poi si è alternata con Maddalena Corvaglia”. Tante critiche, sì, che tuttavia si alternano a chi trova nella Gregoraci una conduttrice spigliata e brava e le perdona gli errori sul palco: “Bella Musica estiva, divertimento, il calore del pubblico della piazza, la conduzione divertente e spigliata di Elisabetta e Alan.” è infatti il commento di uno spettatore di Italia 1.

