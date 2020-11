Elisabetta Gregoraci conferma il contratto con Flavio Briatore?/ Confessione choc:”Per lui sono ancora sua..”

Elisabetta Gregoraci, al Grande Fratello Vip 2020, conferma l’esistenza di un contratto con Flavio Briatore che le impedirebbe di mostrarsi in pubblico con un altro uomo? A gennaio del 2019, a lanciare lo scoop sull’esistenza di tale contratto fu proprio Alfonso Signorini che, durante una puntata del programma di Piero Chiambretti “La Repubblica delle donne”, disse: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore: lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ma ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, ma si fa i fatti suoi”. Sin dal primo giorno della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la Gregoraci ha sempre parlato di “paletti” nella sua conoscenza con Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci, la confessione a Giulia Salemi

L’ingresso di Giulia Salemi ha movimentato le dinamiche della casa. L’influencer ha portato con sè l’energia e l’allegria con cui aveva affrontato anche la sua prima avventura nella casa e, nonostante il gruppo già affiatato, sta cercando di integrarsi. La Salemi, così, si è avvicinata molto alla Gregoraci a cui ha posto una domanda che ha spinto l’ex moglie di Flavio Braitore a sbottonarsi un po’, Incuriosita dalla vita di Elisabetta e dal plateale interesse di Pierpaolo Pretelli nei suoi confronti, la Salemi le ha chiesto se sia libera di frequentare altre persone. “Cambiamo domanda”, è stata la risposta iniziale della showgirl calabrese che poi ha aggiunto: “in tre anni mi hai mai vista con qualcuno? FB (le iniziali di Flavio Briatore utilizzate dalla Gregoraci ndr) è molto possessivo, per lui sono ancora sua”.



