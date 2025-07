Elisabetta Gregoraci, nuovo amore dopo Briatore? "Sono aperta, ma senza altri matrimoni"

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e torna a parlare del suo rapporto con Flavio Briatore. La conduttrice originaria di Soverato si è raccontata attraverso le colonne del magazine F, dove non ha fatto mistero del suo speciale legame con l’imprenditore con il quale ha messo al mondo il figlio Nathan Falco. Un matrimonio concluso che si è trasformato in amicizia, al punto che i due sono reduci anche da qualche giorno di vacanza insieme a Mykonos.

“Siamo appena stati per tre giorni in Grecia, a Mykonos, e condividiamo la crescita di nostro figlio. L’amore di un tempo si è trasformato in rispetto. Siamo stati sposati, ci conosciamo da vent’anni, andiamo d’accordo” ha raccontato la conduttrice allontanando l’ipotesi di un nuovo matrimonio in futuro. “Non ci penso, né io né Flavio, non vogliamo risposarci”. Nonostante il legame conservato e la certezza di non tornare all’altare, Elisabetta Gregoraci non chiude però le porte all’amore.

Elisabetta Gregoraci e il possibile nuovo amore: “Se dovesse arrivare non direi di no”

Nel futuro di Elisabetta Gregoraci sembra esserci spazio per un nuovo amore, come confidato tra le colonne del magazine F. La conduttrice calabrese non nasconde la possibilità di fidanzarsi ancora una volta se dovesse arrivare la persona giusta, nonostante l’abitudine alla singletudine dopo la storia finita male con Giulio Fratini:

“Sono abituata già da un po’ a essere single, e sto bene. Sono libera, felice, appagata. Certo, se dovesse arrivare l’amore non dico no. L’amore è il motore della vita, e la vita è lunga” ha confidato la Gregoraci finita al centro del gossip dopo un presunto bacio con Francesco Arca. Con l’attore in realtà da circa vent’anni esiste un rapporto di amicizia, mai andato oltre.

