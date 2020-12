ELISABETTA GREGORACI CONFRONTO AL GF VIP CON PIERPAOLO PRETELLI/ Lei: “Ultima volta”

Arriva il momento dell’atteso confronto decisivo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Lei è tornata nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, ma prima di incontrarla lui ammette di essersi risentito di alcune parole. “Io penso che dimostrare di essere uomini ci siano vari casi per dimostrarlo… io sono un padre che faceva due lavori per mantenere suo figlio. Essere padre, vuoi o non vuoi, ti fa diventare uomo.” dichiara Pretelli. La Gregoraci fa il suo ingresso e dalla glass room dichiara: “È l’ultima volta che vengo perché è giusto che tu faccia il tuo percorso. Quello che è successo qui dentro è stato molto bello ma rimane qui dentro. Fuori la vita è un’altra cosa.” Pierpaolo si scusa per parole troppo forti dette la scorsa settimana, poi chiariscono e mettono quello che sembra essere un punto alla possibilità di una storia fuori. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elisabetta Gregoraci torna in Casa per Pretelli

Elisabetta Gregoraci torna nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con Pierpaolo Pretelli. A pochissimi giorni dall’uscita della showgirl dalla casa di Cinecittà, l’ex velino di Striscia La Notizia sembra averla già dimenticata. Un comportamento che non è stato gradito particolarmente dalla ex moglie di Flavio Briatore che nella scorsa puntata del reality show di Canale 5 si è era confrontata a distanza con Pretelli. Questa volta la grande macchina del GF VIP ha deciso di far rientrare la showgirl per un confronto face to face dopo che nella casa Pretelli parlado proprio della Gregoraci ha detto: “ad oggi è solo un’amica, mi farebbe piacere uscire a cena con lei, ma niente di più”. A chi gli ha chiesto qualora lei gli dicesse che è single, l’ex velino ha replicato : “nulla, ora sono svuotato”. Ma non finisce qui visto che Pierpaolo ha proseguito il suo sfogo dicendo: “un mese fa mi sono distaccato da lei perché non è mai stata chiara. In puntata mi parlava di amicizia, ma poi durante il giorno mi dava modo di avvicinarmi, ma io non sono un bambino, ho trent’anni e se la cosa non decolla la magia finisce”.

Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta Gregoraci mi condizionava nella casa”

Non solo, Pierpaolo Pretelli parlando di Elisabetta Gregoraci ha aggiunto: “la sua presenza mi condizionava. Se mi avvicinavo a Giulia mi faceva le scenate di gelosia, e io non capivo dato che mi reputava solo un amico”. Queste parole non hanno minimamente lasciata indifferente la Gregoraci che questa sera è pronta a varcare la porta rossa per un confronto diretto con Pierpaolo convinta di una cosa: “gli stanno facendo il lavaggio del cervello”. Del resto va detto che le parole di Pretelli stupiscono visto che proprio alla Gregoraci aveva dedicato bellissime parole in un video messaggio reso ufficiale durante la puntata di Verissimo in cui Elisabetta era ospite: “ti vedo ancora in ogni angolo della Casa. Come sarebbe andata se tu ti fossi lasciata più andare? La tua presenza qui era fondamentale ogni giorno perché eri e sei il mio porto sicuro”. Cosa è successo per fargli cambiare idea nel giro di poche ore?



