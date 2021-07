Elisabetta Gregoraci, curve mozzafiato a Battiti Live 2021/ Il pubblico impazzisce

Elisabetta Gregoraci si conferma ancora una volta regina di Battiti Live 2021. Nella quinta puntata del programma, la showgirl ha sfoggiato un meraviglioso vestito bianco. Eleganza e sensualità esaltate dalle curve mozzafiato della conduttrice, che incanta la folla e il pubblico da casa. In occasione della quinta puntata di Battiti Live Elisabetta Gregoraci ha dunque optato per un abito piuttosto semplice, valorizzato da una gradevole abbronzatura estiva. Ma ad attirare l’attenzione dei fan è soprattutto la scollatura profonda dell’ex gieffina, che si mostra in uno stato di forma davvero invidiabile.

BATTITI LIVE 2021, SCALETTA CANTANTI/ Diretta streaming 5a puntata: Amoroso da urlo

Elisabetta Greoraci, look Battiti Live: curve ed eleganza incantano i social

L’abito lungo copre completamente le gambe di Elisabetta Gregoraci. Sui social la conduttrice mostra orgogliosa il suo look davanti a Tommaso Zorzi, che la riprende proco prima di salire sul palco di Battiti Live. Il look dell’ex concorrente gieffina risulta particolarmente apprezzato dal pubblico che, anche durante la diretta su RadioNorbaTV, interviene tramite l’angolo social per mandare attestati di stima e di approvazione alla conduttrice.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Una strada verso il domani 3/ Seconda puntata 9 luglio: Joachim tristeLa doppia faccia del mio passato/ Streaming del film su Rai 2 "manchevole di guizzi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA