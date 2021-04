Elisabetta Gregoraci/ Da Pierpaolo Pretelli a Stefano Coletti: “Rose rosse da…”

Elisabetta Gregoraci allo scontro con Antonella Elia ad Avanti un altro pure di sera?

Sarà un ritorno in grande stile quello di Elisabetta Gregoraci che, accantonata la lunga esperienza al Grande Fratello Vip 2020 prima come concorrente nella casa e poi sotto i riflettori in studio, siederà tra i concorrenti di Avanti un altro pure di sera proprio in questa prima puntata speciale. Al suo fianco alcuni altri protagonisti di questa edizione dei record del reality e tutto perché insieme formeranno la squadra del Grande Fratello che andrà a scontrarsi con quella degli opinionisti in cui prenderà posto Antonella Elia. Sappiamo bene che tra le due non corre proprio buon sangue e il salotto di Paolo Bonolis potrebbe essere l’occasione giusta per qualche frecciatina o regolamento di conti a distanza di qualche settimana dalla fine del programma, cosa succederà davvero e come finirà per la squadra della Gregoraci?

Giacomo Urtis/ Pronto ad avere un figlio con Dayane Mello?

Elisabetta Gregoraci chiuso il capitolo Pierpaolo Pretelli, si torna a parlare di Stefano Coletti e…

Dall’altro lato, però, continua il mistero legato alla sua vita privata. Chiuso il capitolo Pierpaolo Pretelli (sembra che i due si siano sentiti ma non ci sarà occasione di vedersi a cena come avevano promesso), Elisabetta Gregoraci si è riavvicinata molto all’ex Flavio Briatore tant’è che si è parlato di un possibile ritorno di fiamma. Dopo le rivelazioni di lei sulla proposta di lui di tornare insieme proprio nel pieno del lockdown, in molti erano convinti di rivederli insieme ma, al momento, non c’è niente di ufficiale a riguardo. Come se questo non bastasse c’è sempre Stefano Coletti ancora in pole e proprio quando lei ha posato con 300 rose rosse arrivate da un ammiratore segreto, in molti hanno pensato subito a lui. Finalmente la bella showgirl calabrese si lascerà andare all’amore?

LEGGI ANCHE:

DOMENICA LIVE/ Cipriani “liposcultura? Non sono matta ma felice” (Puntata 11 aprile)Antonella Elia, Avanti un altro pure di sera/ La coppia Gregoraci-Brandi nel mirino?

© RIPRODUZIONE RISERVATA