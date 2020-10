Elisabetta Gregoraci/ Dal fidanzato segreto alla lite con Pierpaolo Pretelli (Grande Fratello Vip)

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020, chi è il fidanzato segreto?

Elisabetta Gregoraci ha avuto il suo bel da fare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in pochi giorni. La bella calabrese si è ritrovata risucchiata dentro un turbinio di emozioni che prima l’hanno pericolosamente avvicinata a Pierpaolo Pretelli e dopo l’hanno sbattuta lontana (almeno a parole) tanto che in casa tra i due è calato il gelo. Rea di questa situazione è proprio la produzione del Grande Fratello Vip che ha mostrato alla Gregoraci la confidenza fatta da Pretelli a Matilde Brandi cambiando il corso delle cose all’interno della casa. Lui si è rimangiato tutto, lei ha fatto un passo indietro e quello che poteva accadere forse non accadrà mai nonostante la lettera di Flavio Briatore in cui sembrava volerle dare una spinta verso quello che la fa stare bene, ma si tratta davvero del giovane ex velino del GF? A quanto pare la risposta è no visto che la stessa showgirl calabrese, parlando con Pretelli, si è lasciata sfuggire un’altra bomba che all’esterno della casa si è trasformata in una caccia all’uomo.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 si scontra con Pierpaolo Pretelli per una misteriosa parola detta e…

Ma cosa ha detto di così importante Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020? L’ex di Flavio Briatore ha ammesso di avere un altro uomo che la aspetta fuori dalla casa e che quindi tra loro non c’è e non ci potrà essere mai un flirt. Su chi potrebbe essere si sta dibattendo molto fuori dalla casa mentre dentro, proprio ieri pomeriggio, i due sono tornati a litigare. Questa volta è Pierpaolo Pretelli che non ha gradito una battuta fatta da Elisabetta Gregoraci che, presa da parte, anzichè scusarsi, ha attaccato il suo bell’orsetto al grido di ‘se hai una cosa da dirmi fallo così chiariamo subito, senza fare un giro di parole e tenere il muso per ore’.Il pomo della discordia sembra sia una parola che lui non ha voluto ripetere ma che spesso gli diceva anche la sua ex e per questo lo ha fatto doppiamente soffrire. Dopo questa sorta di chiarimento, in cui lei di certo non ha chiesto scusa, tutto sembra essere tornato alla normalità e i due si sono nuovamente abbracciati. Cosa ne sarà di loro questa sera?



