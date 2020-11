Elisabetta Gregoraci/ Dopo le liti con Pierpaolo Pretelli, si consolerà con Stefano Bettarini?

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 salva da nomination ed eliminazioni

Elisabetta Gregoraci si salva ancora. La showgirl non è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 quando era in nomination perché salvata all’ultimo minuto, e anche in quest’ultima settimana le ha andata bene tanto che questa sera ci avviamo verso una nuova puntata che rischia di non avere un’eliminato e di sicuro non si tratterà della calabrese. La missione della produzione è compiuta perché la Gregoraci si ritroverà questa sera in piena crisi con Pierpaolo Pretelli e in balia di quello che sarà un nuovo arrivato nella casa, Stefano Bettarini, con il quale in passato ha avuto una presunta liason. Il triangolo quindi è compiuto soprattutto perché sembra che il velino in passato abbia mandato dei messaggi anche a Nicoletta Larini. Come andrà a finire questo confronto di fuoco questa sera? Siamo sicuri che nei prossimi giorni ne vedremo delle belle.

Elisabetta Gregoraci da Pierpaolo Pretelli a Stefano Bettarini

Dall’altra parte, però, Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto il suo bel da fare con Pierpaolo Pretelli, la showgirl ha litigato, discusso e poi fatto pace con il giovane spasimante che, in queste ore, sembra comunque molto distante da lei. Lo scontro è iniziato dopo la scorsa puntata quando la Gregoraci è stata presa di mira da tutto e tutti e non ha trovato appoggio in Pierpaolo che ha preferito rintanarsi in stanza a parlare con Andrea Zelletta tenendosi lontano proprio da lei. La discussione è andata avanti anche il giorno dopo quando i due hanno litigato per via dello stesso motivo ma anche per la voglia di Pierpaolo di tenersi un po’ lontano da lei dopo quello che ha sentito. Alla fine però il riavvicinamento c’è stato con un bacio e qualche coccola notturna forse proprio in vista della puntata di questa sera, secondo i più maligni. Cosa ne sarà di loro questa sera?



