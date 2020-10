Elisabetta Gregoraci/ “Dovevo condurre Temptation Island ma poi..” (Grande Fratello Vip)

Elisabetta Gregoraci nega un ballo a Pierpaolo Pretelli che le fa una dedica speciale

Elisabetta Gregoraci ha finalmente fatto pace con il gossip nella casa del Grande Fratello Vip 2020? La bella calabrese ha chiuso con Pierpaolo Pretelli prima allontanandolo e poi rivelando che ha un amore fuori dalla casa e che, quindi, non vuole fare niente che possa ferirlo. Proprio per questo ha messo dei paletti nella loro amicizia speciale ma questo non ha fermato Pierpaolo Petrelli che approfittando di una canzone di Jovanotti ha fatto una dedica speciale alla calabrese al grido di ‘Gli occhi pieni di te’. La Gregoraci ha liquidato il suo approccio al grido di ‘mica l’hai scritta tu’ e tirandosi indietro quando lui ha provato a tirarla al centro per farla ballare. Insomma tutto sembra finito tra i due anche se l’ex velino non molla pur rispettando il suo volere come lui stesso ha spiegato in casa anche agli amici.

Elisabetta Canalis avrebbe dovuto condurre Temptation Island 2020?

Dal canto suo, invece, Elisabetta Canalis ha parlato un po’ con Andrea Zelletta di Pierpaolo riflettendo sul fatto che in realtà non lo conosce per niente e che non sa molto su di lui se non quello che vede in casa e che stanno vivendo. I due convergono sul fatto che l’ex velino non ama molto parlare del suo vissuto e, a questo punto, l’unico a poter alzare il velo su questo alone di mistero è Alfonso Signorini. E per quanto riguarda la vita lavorativa? Elisabetta Gregoraci ha rivelato in casa che era in lizza per una conduzione importante ovvero quella del prime time di Canale5 e, in particolare, quella di Temptation Island Vip. La prima edizione con personaggi noti è stata affrontata a Simona Ventura ma poi c’era lei in lizza per sostituirla. A quanto pare, però, la produzione ha poi optato per Alessia Marcuzzi lasciando a casa l’ex moglie di Flavio Briatore. Sentiremo ancora parlare di questa storia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA