Elisabetta Gregoraci, due di picche a Pierpaolo Pretelli/ Fratello di lui rivela..

La storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli esiste davvero oppure no? In molti sono pronti a scommettere che la showgirl sta solo tenendo in bilico il bel velino per sua comodità mentre la vera “vittima” di questa storia sarebbe stata sempre e solo lui che si era interessato alla showgirl ancora prima di conoscerla dal vivo. In questi giorni in casa i due si sono avvicinati molti ma Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto a precisare che tra loro non c’è niente di che, è Pierpaolo a intenerirla con i suoi gesti quasi da adolescente, con i suoi occhi teneri e con le sue parole, ma davvero la showgirl potrebbe alla fine cedere? Dalle notizie che arrivano dalla casa sembra proprio di no visto che Pierpaolo Pretelli è tornato nel letto di lei per ricevere un altro due di picche e venire di nuovo mandato via dopo un po’ di coccole e carezze. Fino a quando potrà andare avanti questa storia in questo modo?

ELISABETTA GREGORACI, NUOVO DUE DI PICCHE A PIERPAOLO PRETELLI

Intanto, fuori dalla casa continuano gli schieramenti di amici e parenti, chi dalla parte di Elisabetta Gregoraci, chi dalla parte di Pierpaolo Pretelli e chi, invece, è dalla parte di una storia d’amore che forse non inizierà mai. A dire la sua su quanto sta succedendo è stato Giulio, fratello dell’ex velino, che ospite a Pomeriggio5 ha confermato che Pierpaolo prova qualcosa: “Conoscendo Pierpaolo lo vedo tanto preso e molto sincero, la guarda con gli occhi da cerbiatto, esattamente come ha detto lei”. In molti fuori dalla casa vedono lui molto sincero e lei un po’ meno, cosa verrà a galla mano a mano che andremo avanti?



