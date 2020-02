Elisabetta Gregoraci e Alessandro Corallo fidanzati?/ Francesco Bettuzzi un ricordo..

Elisabetta Gregoraci ha già dimenticato l’imprenditore Francesco Bettuzzi a favore di un nuovo amore? Non c’è mai stata una conferma ufficiale della liason tra la showgirl calabrese e il noto imprenditore ma in molti hanno notato i due spesso in fuga insieme finire sulle pagine dei settimanali e poi il silenzio completo. Sembra che la loro liason sia stata sempre caratterizzata da alti e bassi ma adesso potrebbe essere calato il sipario completamente visto che la showgirl è stata beccata dai paparazzi di Diva e Donna insieme ad un altro ovvero il medico delle dive, Alessandro Corallo. Non è la prima volta che l’osteopata posa insieme alle dive dello spettacolo, lo ha fatto in passato con Elisabetta Canalis e con Belen Rodriguez, lo ha fatto ultimamente anche con Gessica Notaro, ma questa volta le foto non riguardano un selfie di due amici bensì alcuni scatti che ritraggono i due a cena insieme con altre persone ma con degli sguardi che potrebbero dirla lunga sul loro rapporto reale.

ELISABETTA GREGORACI E ALESSANDRO CORALLO FIDANZATI?

Elisabetta Gregoraci e Alessandro Corallo sono solo una paziente e il suo dottore? Già nei giorni scorsi in molti hanno notato il loro scambio di like farsi sempre più frequente così come i loro commenti. Lui le ha fatto una dedica in occasione del suo compleanno e lei ha ricambiato ringraziandolo con affetto, tutto normale quindi o i due nascondono qualcosa di più? Secondo i bene informati tra loro potrebbe esserci del tenero e potrebbe essere proprio Alessandro Corallo l’uomo che ha cancellato dalla vita di Elisabetta Gregoraci l’instabile Francesco Bettuzzi. Sarà davvero così? Al momento le foto non mostrano effusioni o altro ma mai dire mai, in futuro chissà…

