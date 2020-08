Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo inseparabili/ Vacanza da single in Sardegna

Sembra sia nata una nuova e interessante amicizia nel mondo dei Vip. Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo pare infatti siano molto amiche, soprattutto da quando sono tornate ad essere single. L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex di Gigi D’Alessio, dopo l’addio ai rispettivi compagni, avrebbero trovato un feeling speciale, tanto da trascorrere insieme alcuni giorni di vacanza. Stando infatti a quanto racconta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola da oggi 5 agosto, nelle sue ‘Chicche di gossip’, Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci hanno trascorso insieme le vacanze in Costa Smeralda e proprio qui per le due bellissime del mondo dello spettacolo non sarebbero mancati corteggiatori e pretendenti.

Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo insieme in Sadegna tra relax e divertimento

Se prima quella tra Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo era una semplice conoscenza, ora le due bellissime mamme – una conduttrice, l’altra cantante – sarebbero amiche inseparabili. Un rapporto sviluppatosi proprio dopo l’addio definitivo agli ex mariti. In Sardegna le due amiche pare abbiano trascorso giorni di relax al mare, senza, tuttavia, dimenticare il divertimento nelle discoteche del luogo: “Nei locali che frequentano insieme – spiega la rivista – gli occhi dei presenti sono tutti per la mora Elisabetta e la neo bionda Anna”. Ma se la Tatangelo pare sia ancora single, per la Gregoraci si parla di una frequentazione con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta. Tuttavia non è ancora arrivata alcuna conferma in merito.



