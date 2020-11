Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, lite al GF Vip/ “Tu sei fuori di testa, non..”

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip 2020 tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Dopo aver assistito all’acceso scambio di battute tra la Gregoraci e Selvaggia Roma, l’opinionista del reality non perde occasione per commentare quello che ha definito “uno scontro tra titani”. La Elia contiua a non tifare per la Gregoraci che, a detta di Antonella, soffrirebbe di un complesso di superiorità nei confronti degli altri concorrenti, in particolare nei confronti di Selvaggia Roma. “Elisabetta soffri di complessi di superiorità. Selvaggia, invece, è una grande paraninfa perché utilizza quello che ha visto fuori dalla casa per fare il suo percorso e lo sta lanciando tutto contro la Gregoraci” , ha detto la Elia che ha comunque promosso l’attegiamento di Selvaggia il cui ingresso nella casa ha movimentato tantissimo il Grande Fratello. La Gregoraci ha evitato di rispondere per non accendere nuovamente lo scontro che si è riacceso dopo le nomination.

ANTONELLA ELIA CONTRO ELISABETTA GREGORACI: “HAI DECISO LA NOMINATION DI DAYANE MELLO”

Antonella Elia continua ad essere convinta che, tra i componenti della stanza arancione della casa del Grande Fratello Vip 2020 ovvero Andrea Zelletta, Enock, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci ci sia un accordo sulle nomination. Durante la ventesima puntata, la Elia ha puntato il dito, in particolare, contro la Gregoraci accusandola di aver deciso la nomination di Dayane Mello, finita al televoto con Patrizia De Blanck che è stata la meno votata nel precedente televoto, Francesco Oppini e Adua Del Vesco. “E’ palese che vi siate messi d’accordo sulla nomination di Dayane Mello e la madre badessa Gregoraci ha guidato la combriccola. Tu sei fuori di testa, non ho mai parlato di nomination. Non ti permetto di dire una cosa totalmente falsa, lo giuro su mio figlio. Non ho mai parlato di nomination con i ragazzi“, si difende la Gregoraci. “Tu sei nata per mentire”, aggiunge la Elia. “Dici stupidaggini, non sai più a cosa appellarti“, conclude Elisabetta.



