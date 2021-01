Elisabetta Gregoraci e Bettarini sono stati insieme?/ Maurizio Sorge “Sappiamo tanto”

Si torna a parlare del presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini. Solo qualche settimana fa, in tanti si chiedevano se, effettivamente, tra i due ci sia davvero stata una relazione. Del gossip si è già parlato tempo fa ma è tornato attuale quando Stefano Bettarini ha fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 come concorrente. Al suo ingresso, la Gregoraci è apparsa subito preoccupata e l’ha infatti avvertito: “attento a quello che dici”. Sono bastate queste parole per scatenare nuovi sospetti sulla loro storia. Ma cosa c’è di vero? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il fotografo Maurizio Sorge. Stando a quanto riporta 361magazine.com, il noto paparazzo ha dichiarato che nell’ambiente si sa tanto di questo flirt.

Maurizio Sorge sul presunto flirt tra Gregoraci e Bettarini: “Noi paparazzi sappiamo che…”

Ecco quanto dichiarato da Sorge: “Noi paparazzi di Roma ne sappiamo tanto di questa storia – ha ammesso – Via Frattina, ristoranti dove sono stati beccati… Come mai hanno messo Stefano nella casa, chi volevano mettere in difficoltà?”. Come d’altronde aveva sottolineato lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, all’epoca dell’ingresso di Bettarini al GF Vip, Elisabetta Gregoraci “era preoccupata” dell’ingresso dell’ex di Simona Ventura. Lui stesso, dopo la squalifica dal reality, ha dichiarato che la squalifica sarebbe arrivata in realtà per metterlo a tacere proprio sulla storia avuta con una concorrente della casa del GF Vip 5. Chissà che dopo queste dichiarazioni del paparazzo Bettarini non torni a parlare…



