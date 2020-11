Elisabetta Gregoraci e Bettarini stavano insieme?/ Paola Perego: “Attenzioni particolari..”

Stefano Bettarini sta per fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip pronto a mettere scompiglio tra i concorrenti e, soprattutto, tra le donne. Sì, perché Bettarini troverà tra le quattro mura di Canale 5 non una ma, a quanto pare, ben due ex. Una è Dayane Mello, l’altra invece pare sia Elisabetta Gregoraci. I due pare siano stati legati quando facevano parte del cast di Questa Domenica, il programma di Canale 5 arrivato in sostituzione a Buona Domenica di Maurizio Costanzo. In una intervista a NuovoTv è stata la conduttrice Paola Perego a parlare della presunta liason tra i due, non confermando, ma neppure smentito, le voci. “Non saprei, all’epoca ero troppo impegnata a condurre sette ore di diretta”, ha dichiarato la Perego ma il settimanale, tra parentesi, ha sottolineato il sorriso della conduttrice al momento della risposta.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini hanno avuto un flirt? Lei al tempo stava con Briatore…

All’epoca, Elisabetta Gregoraci era fidanzata con Flavio Briatore. Paola Perego ha allora fatto sapere che con Stefano Bettarini “Si scambiavano attenzioni particolari“, spiegando che questo era anche grazie al fatto che i due avessero il camerino in comune. ”Poi c’è stata una mezza lite, forse perché Flavio Briatore che all’epoca era fidanzato con Elisabetta aveva capito qualcosa. – ha ancora raccontato la Perego, per poi concludere – Non saprei, all’epoca ero troppo impegnata a condurre sette ore di diretta”. Rivelazioni che accendono la miccia in attesa della diretta del Grande Fratello Vip in onda questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA