Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello lasciano il GF Vip?/ Nella notte le rivelazioni..

Da Dayane Mello ad Elisabetta Gregoraci, da Francesco Oppini ad Enock Barwuah, sembra proprio che tutti i vip del Grande Fratello Vip 2020 siano pronti alla fuga dopo quello che è successo ieri sera. Alfonso Signorini ha annunciato che il programma non andrà avanti fino a febbraio ma che i concorrenti saranno chiamati a rimanere, se lo vorranno, anche a Natale, Capodanno e tutto il mese di gennaio, perché il pubblico a casa ha bisogno di leggerezza e loro possono regalargliela. Cosa decideranno di fare? Alcuni hanno iniziato a piangere già in diretta ieri sera, altri ancora si sono lasciati andare a commenti e rivelazioni appena finita la puntata ma alla fine sembra che la maggior parte dei vip attualmente in casa sono pronti a rimanere dopo aver sentito i parenti a casa e aver organizzato le cose per altri due mesi. I più decisi per l’addio sono Francesco Oppini, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci.

Chi sono i vip che vogliono lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020?

Il primo ha ammesso di avere altri progetti e altri lavori fuori da onorare e quindi deve un attimo capire cosa fare perché rispetta, allo stesso modo, quelli che lavorano al Grande Fratello Vip 2020. Il motivo per il quale Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, invece, non vogliono rimanere, è quello di non passare il Natale lontano dalle loro famiglie. In particolare la calabrese ha rilanciato: “Ho già deciso io. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre”. Dalla parte di quelli che rimangono sicuramente, dopo aver sentito casa, ci sono Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò, Andrea Zelletta e Stefania Orlando che però rimarca: “Sono per restare ma come voi mi sono organizzata per 2 mesi. Devo sentire mio fratello e mio marito e capire se possono gestire tutte le cose nostre“. Pronto ad andare via anche Enock che non ha più energia per rimanere soprattutto per competere con i nuovi concorrenti che arriveranno.



