Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Pranzo in famiglia dopo frecciate e polemiche

Dopo i malumori, le polemiche e le frecciatine, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si ritrovano per un pranzo di famiglia a Monte Carlo. La coppia di ex coniugi ha condiviso sui social il pranzo di famiglia in un rinomato ristorante. Con loro il figlio Nathan Falco, 9 anni. I rapporti tra i due sembrano dunque essere tornati pacifici dopo i toni accesi degli ultimi mesi. La showgirl aveva commentato negativamente i rumors sull’ipotetico flirt dell’ex marito con Benedetta Bosi, che ha 49 anni in meno dell’imprenditore. «Fa rabbrividire», aveva detto lei. Ma di quei malumori ora non sembra esserci traccia, visto che i due si sono mostrati insieme sorridenti durante il tranquillo pranzo domenicale in famiglia. A testimoniarlo quanto pubblicato sui loro profili Instagram. Del resto la serenità è ciò che serve a Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore per crescere il figlio nel migliore dei modi dopo la separazione.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE INSIEME COL FIGLIO NATHAN

Una piacevole giornata a Monte Carlo per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme al figlio Nathan Falco. Lei in completo color panna al mattino aveva pubblicato un video nelle sue Instagram Stories in cui salutava tutti col figlio per augurare ai followers una buona domenica. Poco più tardi si sono seduti al tavolo di un rinomato ristorante del posto. Con loro Flavio Briatore. Lei, dopo aver condiviso un piatto di tagliolini al tartufo, è comparsa poi nelle Stories dell’ex marito. È stata lei stessa a girare il video col telefonino di Flavio Briatore. Lo ha inquadrato a tavola durante il pranzo e non ha neppure risparmiato scritte e cuoricini alla Story. La giornata è poi proseguita su una una pista di Go-Kart per la gioia del piccolo Nathan Falco, il quale per l’occasione ha indossato il casco di Fernando Alonso, campione di Formula 1. Passata la tempesta, dunque: la famiglia davanti a tutto.

