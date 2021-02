Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ritorno di fiamma?/ Dedica per il compleanno

Compleanno speciale per Elisabetta Gregoraci che oggi, lunedì 8 febbraio, ha spento 41 candeline circondata dall’affetto del figlio Nathan e delle persone a lei più care, ma anche dei tantissimi fan che le stanno dedicando tanti messaggi d’affetto. La dedica più bella, però, è quella di Flavio Briatore che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una foto dell’ex moglie scrivendo semplicemente “auguri Ely”. Tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei fans più romantici che sognano ancora di rivederli insieme. Separati dal 2017, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono riusciti a mantenere un rapporto speciale trasformando l’amore che li ha portati a sposarsi e a formare una famiglia in affetto sincero. Pur non essendo più marito e moglie, trascorrono tanto tempo insieme continuando a donare al figlio Nathan quella serenità e stabilità di cui hanno bisogno tutti i bambini.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, LA FOTO A ROMA ENTUSIASMA I FAN

Prima della dedica per il compleanno di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore, sul proprio profilo Instagram, aveva pubblicato una foto scattata a Roma in cui è insieme all’ex moglie e al figlio Nathan. “Noi tre in piazza San Pietro”, si legge nella didascalia che accompagna il post. Una foto di famiglia semplice dalla quale traspare tutto l’amore che Elisabetta e Briatore provano per Nathan e cui dedicano tutto il tempo che hanno a disposizione. Uno scatto che ha scatenato l’entusiasmo dei fans che, dopo aver seguito l’avventura della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip e aver ascoltato le dichiarazioni fatte sull’ex marito, sperano in un ritorno di fiamma. I due sono molto legati e hanno trascorso insieme anche il Natale dopo la decisione di Elisabetta di abbandonare la casa non accettando il prolungamento. L’affetto che entrambi provano l’uno per l’altra tornerà ad essere amore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)





