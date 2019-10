Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi insieme/ Ritrovata intesa dopo Briatore?

In che rapporti sono Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi? Nel corso di questa estate era uscito l’incessante gossip che voleva la coppia “scoppiata”, dopo qualche tempo di passione. In queste ore però, gli scatti pubblicati da Diva e Donna stanno letteralmente facendo il giro del web, mostrandoli nuovamente insieme e facendo pensare ad un ritorno di fiamma. Nonostante non ci fosse ancora nulla di confermato, le immagini del settimanale lasciano trasparire una certa intesa – forse – ritrovata. La storia tra l’imprenditore e la conduttrice non era stata mai concretamente ufficializzata, ma la loro costante frequentazione era stata documentata più volte dagli scatti dei paparazzi piazzati anche tra le pagine dei principali settimanali di gossip. Nel corso dei loro frequenti viaggi, i due sono stati sorprese tra coccole e tenerezze, evidenziando la loro storia d’amore. Il loro legame questa estate pareva essere finita in maniera definitiva, specie dopo le “insinuazioni” di Bettuzzi che puntava il dito sul possibile terzo incomodo (probabilmente in riferimento a Flavio Briatore).

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi in vacanza insieme

Le fotografie pubblicate dal settimanale Diva e Donna, sembrano rivelare la ritrovata intesa. Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci sono stati fotografati insieme, all’aeroporto, in partenza per Lampedusa, dove si sono concessi un periodo per recuperare il loro rapporto d’amore e ritrovare l’intesa. I due si mostrano uniti e occupati con valigie e borsoni, pronti per passare del tempo insieme nel pieno relax, come dimostrano le foto che ritraggono i fondali dell’isola siciliana. Alcuni mesi fa, nel corso della bollente stagione estiva, la calabrese era stata fotografata in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore, alle prese con delle vacanze in barca. I due, dopo il divorzio dello scorso marzo, per amore del figlio Nathan Falco amano passare del tempo insieme, giusto per non interrompere il legame familiare. Questo avvicinamento – evidentemente – aveva turbato non poco Bettuzzi che aveva lanciato tramite social una bella frecciatina.

