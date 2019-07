Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si sono lasciati/ C’entra Flavio Briatore?

È già finita tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore parmense Francesco Bettuzzi. La notizia è stata lanciata da “Chi”, secondo cui la rottura è stata anche “dolorosa”. Secondo il settimanale, lo si deduce dalle risposte feroci che l’uomo ha dato oggi ai suoi followers. A chi gli ha chiesto notizie di Elisabetta Gregoraci, con cui da pochi mesi aveva ufficializzato la relazione, l’imprenditore ha risposto secco: «No comment». Ma hanno cominciato a incalzarlo, chiedendogli se per caso i vari rumors secondo cui la fidanzata si sarebbe riavvicinata all’ex marito Flavio Briatore fossero veri. «Non saprei e non mi riguarda», ha tagliato corto lui. E quindi il magazine ha rilanciato: «Quindi la rottura tra i due deve essere stata tanto burrascosa quanto repentina». Mentre ottiene un grande successo con Battiti Live 2019, la showgirl fa parlare di sé anche per i rapporti con l’ex marito. È stata vista spesso con lui negli ultimi tempi.

ELISABETTA GREGORACI E FRANCESCO BETTUZZI SI SONO LASCIATI

Niente faceva pensare ad un riavvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore, ma le ultime “uscite” social di Francesco Bettuzzi hanno fatto crescere i rumors. La reazione dell’imprenditore parmense ha infatti insospettito il settimanale “Chi”, secondo cui le parole durissime dei post di Bettuzzi confermerebbero che tra lei ed Elisabetta Gregoraci è finita male. Gli indizi non mancano. «Una coppia a casa mia è formata da due non da tre», ha scritto nelle Instagram Stories per rispondere a chi gli chiedeva se fosse ancora fidanzato con la showgirl. Con una sola frase ha scatenato un putiferio, perché ha dato due informazioni importanti. In primis, lui e la Gregoraci non stanno più insieme, inoltre si sarebbe insinuato un terzo incomodo nel loro rapporto. E secondo alcuni rumors potrebbe essere proprio Briatore. Infine, c’è Tabloit che segnala un particolare: i due hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram.

