E alla fine sembra proprio che quello che tutti pensavano si rivelerà vero, o così sembra. Naturalmente si sta parlando ancora del Grande Fratello Vip 2020 e dell’abbandono di massa che potrebbe andare in scena nelle prossime settimane dopo l’annuncio di Alfonso Signorini che il reality andrà avanti fino al prossimo febbraio. In molti non sono convinti di poter rimanere in casa così tanto ma se alcuni sentiranno casa per sistemare i loro affari e pensare al da farsi, altri, invece, sono già pronti a fare le valigie. In particolare, quelli che già sembrano ai nastri di partenza sono Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. La prima ha detto subito che lei non rimarrà perché non passerà il Natale lontano dal figlio e il secondo ha detto di avere altri impegni e di non avere la forza di andare avanti in questo percorso ad oltranza. Cosa succederà allora e come andare via senza incorrere in sanzioni o altro?

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini lasciano il GF Vip 2020 il 4 dicembre?

A rivelare la verità sull’addio di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020 è un video che la regia non è riuscita a censurare, un video in cui si sente chiaramente parlare di quella che potrebbe essere la loro decisione. I due potrebbero lasciare la casa, nomination e pubblico permettendo, il prossimo 4 dicembre quando il loro contratto originale scadrà e, quindi, potranno andare via senza incorrere in sanzioni. Non è chiaro, infatti, se i due potrebbero comunque incorrere in problemi, sanzioni o decurtazione del cachet previsto per la loro partecipazione.



