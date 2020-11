Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi amiche per finta?/ “Tre anni fa in Sardegna..”

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi amiche per finta? Le due sono molto in sintonia nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la conduttrice ha accolto in casa Stefano Bettarini e l’influencer con il sorriso sulla bocca ma a quanto pare entrambe nascondono davvero qualcosa che nessuno si aspettava. A lanciare la bomba a pochi giorni dal ritorno in onda del Grande Fratello Vip 2020 è il settimanale Chi che nelle sue Chicche rivela un passato burrascoso tra le due, una presunta lite andata in scena in Sardegna tre anni fa quando la Salemi era ospite della Gregoraci. Al momento non sappiamo niente di certo e non c’è una conferma ufficiale anche se le due in questi giorni hanno avuto modo di parlare della vita fuori tanto che la calabrese ha in parte confermato questo legame con Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi amiche per finta al Grande Fratello Vip 2020?

Ma cosa è successo tra loro in passato? Sul settimanale Chi si legge: “Nella casa si sono mostrate fin dall’inizio molto amichevoli. Ma che strano, e pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il suo rapporto con la Salemi nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi”. Che le due abbiamo davvero dimenticato tutto? Tre anni fa Elisabetta Gregoraci e il marito si sono lasciati, i due avvenimenti sono legati oppure no? A cosa era dovuta questa misteriosa lite tra le due? Al momento non c’è traccia di astio ma tutto potrebbe venire a galla nella prossima puntata…



