Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, lite per Briatore/ “Confessionali bollenti..”

Confessionali bollenti che riveleranno la verità sulle cause della lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi per Flavio Briatore. Le due già da qualche giorno ormai discutono dell’affair sardo con due punti di vista un po’ differenti. Se da una parte la conduttrice ha continuato a ripetere che non dirà alcune cose perché sono argomenti da non dire e trattare in televisione, dall’altra, parlando di quello che è successo dice che questi messaggi di Giulia Salemi sono arrivati quando lei era ancora la moglie dell’imprenditore, lei continua a dire che la Salemi ha fatto la smorfiosa con il marito ma quest’ultima ha sottolineato che non erano sposati quando lei ha inviato questi messaggi. Come se questo non bastasse, la Gregoraci continua a far capire che la Salemi è andata in vacanza e mandava messaggi per avere cene gratis o pernottamenti gratis, e non era semplicemente in vacanza con gli amici come vuol far credere.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, lite per Briatore, arriveranno nuove rivelazioni?

Proprio mentre a Mattino5 si parla di quello che è successo tra le due, ecco arrivare la bomba di Biagio d’Anelli. L’ex gieffino ha rivelato a Federica Panicucci che questa sera al Grande Fratello Vip 2020 vedremo e sentiremo dei confessionali bollenti sulla questione. Poi l’opinionista continua: “Bisogna sdoganare la situazione che lei è solo la compagna di Briatore, prima ancora di questo matrimonio lavorava e nel 1999 era già attrice con Verdone e Fiorello. Era sui giornali anche prima di lui, seconda cosa è stata Giulia Salemi ad accendere il fuoco, lei è andata in vacanza a scrocco e continuava a circuire Briatore per andare in vacanza gratis..”. Ma cosa riveleranno questa sera questi bollenti confessionali?



