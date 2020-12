Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, lite per Briatore/ David: “Ci sono cose che…”

A Mattino5 oggi non si può non parlare del Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare, della furiosa lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Tra le due ci sono molte cose non dette, cose che la calabrese vorrebbe dire ma che non dice (un po’ come tutto il suo percorso nella casa) e così oggi gli opinionisti di Federica Panicucci non possono far altro che schierarsi da una parte e dall’altra. Quella che prende posto contro Elisabetta Gregoraci è Antonella Mosetti che la trova una ex un po’ pesante: “La Gregoraci parla di un periodo in cui erano già separati da tempo, queste mogli che rimangono così gelose e attaccate, lui è un imprenditore, ha due locali, lo lasciasse anche in pace..”. Non è della stessa idea Biagio D’Anelli che rilancia: “La Salemi nel periodo di Sanremo in delle feste faceva la snob, non calcolava le persone, arrivava in ritardo, il problema non è quello che ci ha provato con Briatore ma il fatto che si sia scambiata dei messaggi con lui provando ad accaparrarsi, ci sono delle cose che non quadrano”.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, lite per Briatore “c’è altro che non sappiamo”

Ciliegina sulla torta è ancora Arianna David che prende la parola per spiegare che c’è qualcosa che davvero non quadra e non convince in questo racconto: “Dal racconto di Giulia lei è andata con un gruppo di amici ma se Elisabetta si è arrabbiata con lei c’è qualcosa che non viene detto televisivamente, lei è troppo signora non le dice le cose in televisione, c’è qualcosa che a lei non è piaciuto molto”. D’accordo con lei è il paparazzo Alajmo che rilancia: “Durante la prima litigata lei si è trattenuta dicendo.. viene nel locale e fa… è meglio che me ne sto zitta, c’è sicuramente qualcosa che non dicono, il problema non è una bottiglia..”





