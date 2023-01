Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini escono allo scoperto/ Spunta un anello da sogno

Un nuovo anno nel segno dell’amore e della rivelazione: inizia così il 2023 di Elisabetta Gregoraci, ora finalmente allo scoperto insieme al fidanzato Giulio Fratini. La coppia avrebbe deciso di archiviare il 2022 trascorrendo una romantica vacanza a Dubai e ha scelto di condividere sui social uno scorcio del viaggio con cui, ufficialmente, i gossip possono dare per certa una relazione che procede a gonfie vele. La showgirl si sarebbe concessa una parentesi all’estero con il nuovo compagno, dopo aver trascorso il Natale in Kenya con l’ex marito Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco, e il sigillo di questo splendido momento sarebbe racchiuso in un regalo speciale.

Di cosa parliamo? Del favoloso anello che è spuntato tra le Instagram Stories di Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore e che, secondo alcuni, potrebbe essere proprio un dono della sua dolce metà. Molti fantasticano su una possibile svolta nella storia con tanto di fidanzamento, ma ancora non ci sono conferme in tal senso. Quel che appare chiaro è che il gioiello alla mano della showgirl non passa inosservato e schiude una finestra sul sogno dei suoi fan: vederla immersa in un amore da favola stavolta a lieto fine…

Elisabetta Gregoraci sfoggia un anello sui social, regalo del fidanzato Giulio Fratini?

In tanti, nelle ultime ore, sbirciando tra le Instagram Stories di Elisabetta Gregoraci non hanno fatto a meno di notare il bellissimo anello che l’ex moglie di Flavio Briatore porta in una delle foto del suo viaggio a Dubai. Una vacanza romantica con il fidanzato, Giulio Fratini, imprenditore classe 1992 che le cronache rosa da tempo avevano adocchiato in sua compagnia e che, adesso, è uscito allo scoperto documentando la trasferta di coppia anche sul suo profilo social.

È un momento molto importante per Elisabetta Gregoraci, come lei stessa aveva raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: “È un periodo molto felice della mia vita, sto bene. Quando vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa. Quindi mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, la vivo alla giornata, ma sono molto felice e serena“. L’anello misterioso spuntato al dito di Elisabetta Gregoraci, con vistosa pietra preziosa, potrebbe essere un regalo del nuovo compagno. A dare un indizio in questa direzione, secondo alcuni, sarebbe la didascalia scritta dalla stessa showgirl per accompagnare la foto del gioiello che lo vede in primo piano: “Happy“, ha sottolineato Elisabetta Gregoraci taggando proprio l’imprenditore. Altro che amore finito…

