Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fidanzati? Spunta la prima foto insieme/ “Vacanze di passione”

Elisabetta Gregoraci, ha messo definitivamente da parte il suo ex marito Briatore ed è tornata a sorridere con quello che sembra proprio essere il nuovo fidanzato: Giulio Fratini. Le voci su presunti “incontri con un imprenditore ” sono iniziate a circolare da alcune settimane grazie al settimanale Oggi, che sembrano trovare conferma. I paparazzi di Diva e Donna li hanno immortalati insieme; interminabile la loro vacanza estiva che ha previso due tappe: “Elisabetta e Fratini sono insieme al Twiga, il celebre locale di cui Briatore è socio assieme a Daniela Santanchè. Poco dopo si sarebbero trasferiti a Noto, in Sicilia, in un resort di lusso dove avrebbero vissuto una sorta di luna di miele”.

Secondo il settimanale i due “si frequentano appena possono” e “passano giorni di passione” tra mare e relax. La conduttrice di Battiti Live sembra sorridere sempre dalle foto scattate dai fotografi, anche se vuole mantenere ancora un po’ di riservo sulla sua relazione. Nonostante questo, la coppia ha deciso di formalizzare il tutto mostrandosi all’ex marito e padre del figlio di Elisabetta Gregoraci, Nathan. Tra le altre cose, la showgirl ha accompagnato suo figlio al primo giorno di scuola e di lui è davvero molto orgogliosa.

Nonostante le informazioni non siano numerosi, il settimanale Diva e Donna ha raccolto un po’ di informazioni su chi è Giulio Fratini, nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Imprenditore alberghiero di 30 anni, Fratina si passa ben 12 anni con la conduttrice che ha 42 primavere.

Alto, moro, bello ha avuto due precedenti relazioni, con il noto volto televisivo Raffaella Fico e Roberta Morise. Di lui non si conosce altro, ma la differenza d’età con Elisabetta Gregoraci non sembra rappresentare un problema.

