Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: il legame è serio/ Dopo Briatore…

Elisabetta Gregoraci: con Giulio Fratini è la prima relazione seria dopo Briatore…

Sembra proprio, e finalmente, che Elisabetta Gregoraci abbia trovato un nuovo grande amore, dopo il suo storico ex marito Briatore: si tratta di Giulio Fratini. I due sono stati pizzicati dal settimanale Chi, intenti in una passeggiata alla luce del sole, per le strade di Firenze. Erano ormai anni che la Gregoraci non si legava così a un altro uomo, dopo il divorzio da Flavio Briatore, tant’è che in molti credevano vi fosse ancora del tenero tra i due ex coniugi e che la storia non fosse dunque definitivamente archiviata.

Complice di ciò la vicinanza tra i due: entrambi infatti vivono a Monte Carlo, a poca distanza, per stare più vicini possibili al figlio: Nathan Falco Briatore. Non solo, a molti aveva anche fatto storcere il nasco l’atteggiamento di Briatore quando, durante l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 5 della ex, aveva criticato aspramente la Gregoraci per l’amicizia speciale creata con Pierpaolo Pretelli. Adesso però la situazione sembra chiara: Elisabetta Gregoraci è pronta a vivere una nuova storia d’amore e lo fa in compagnia di Giulio Fratini. Al Chi infatti la showgirl aveva rivelato: “Quando mi fidanzerò non mi nasconderò più”, questa uscita dunque sotto i raggi del sole a Firenze, con scambi di effusioni come due veri piccioni, lascia dunque supporre che tra i due la relazione sia decisamente seria e non un legame occasionale.

Elisabetta Gregoraci e la relazione con Giulio Fratini: lui ha una collezione dal valore inestimabile di orologi…

Lo scoop della frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini era uscito a fine estate. Si sapeva di un uomo misterioso che corteggiava Elisabetta mandandole mazzi di rose rosse. Poi il nome era stato svelato e i due, a fine luglio, erano stati per la prima volta avvistati insieme al Twiga, il locale di Flavio Briatore a Forte dei Marmi. Da li sono stati pizzicati più volte: prima in un resort di lusso in Sicilia poi a Milano in occasione della settimana della moda. Ora invece, a Firenze, come turisti innamorati, girano per la città, casa natale del bel Fratini.

Se molto si sa su Elisabetta Gregoraci, meno invece sul suo nuovo grande amore Giulio Fratini. Il 30enne di donne ne ha avute: da Raffaello Fico all’ultima, Roberta Morise, con cui si è lasciato appena prima dell’estate. Imprenditore, manager, ma non solo… Fratini è anche di famiglia nobile” perché erede di una dinastia celebre fiorentina. Il nome lo ha preso da suo nonno, fondatore di Rifle Jeand, un noto marchio degli anni 80. Bello ma anche intelligente, Giulio è laureato al policlinico in ingegneria gestionale e finanza e servizi. Come chicca? Ama gli orologi e ne ha una collezione dal valore inestimabile. Che dire? Elisabetta Gregoraci se li sa sempre scegliere proprio bene!











