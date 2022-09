Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini “non si nascondono”/ Scoop di Chi: la coppia…

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini di nuovo insieme: gli scatti di Chi

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, è nata una nuova coppia? Dopo i rumors e le indiscrezioni degli scorsi mesi, ora la showgirl e l’imprenditore fiorentino sembrano non volersi più nascondere. Solo la scorsa settimana Chi li aveva pizzicati insieme a Milano e, alla vista dei paparazzi, avevano cercato di distaccarsi. Questa volta però le nuove immagini della rivista parlano di altro: la coppia è stata nuovamente paparazzata in dolce compagnia e, in questo caso, sorrisi e sguardi sembrano indirizzati proprio ai fotografi.

I due sono felici ed innamorati e non si vogliono più nascondere. La loro storia d’amore, come riferisce l’articolo di Chi a loro dedicato, è iniziata probabilmente all’inizio dell’estate. Dopo la rottura con Briatore, la Gregoraci è spesso stata restia a lasciarsi trascinare in nuove relazioni amorose. L’imprenditore fiorentino, dall’altro lato, non appartiene al mondo del gossip e dello spettacolo nonostante le chiacchierate relazioni con Raffaella Fico e Roberta Morise.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: lo shooting in strada, sguardi e complicità

Il settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, ricostruisce i movimenti di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: “Eccoli allora a Milano, durante la settimana della moda, muoversi ormai quasi con la disinvoltura di una coppia navigata: tra una sfilata e l’altra lei va a cambiarsi a casa di lui, di cui ha le chiavi; poi arriva anche Fratini e dopo un po’ scendono insieme e raggiungono il nuovissimo club hotel Casa Cipriani, dove si trovano con un’amica, che li riaccompagnerà a casa di lui“.

La sera, poi, si ritrovano da soli, vanno a cena e infine in discoteca. All’uscita dal portone, “non solo non si nascondono alla vista del nostro fotografo, ma improvvisano a loro volta un set fotografico dove la modella, ça va sans dire, è la Gregoraci e Fratini scatta con il telefonino“. Insomma, le immagini di Chi lasciano intendere come la coppia sia ormai uscita allo scoperto. Lei che si fa fotografare, lui che la stringe a sé sotto la pioggia mentre lei si copre la testa con la borsetta: gli scatti parlano di complicità e piccole attenzioni, anche se è forse ancora troppo presto per parlare di amore.











