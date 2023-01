Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, retroscena primo incontro/ “Quel messaggio…”

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, la felicità della coppia documentata sui social

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sembra continuare a viaggiare su binari felici, a dispetto di alcune indiscrezioni sulla showgirl italiana. Durante le festività natalizie aveva destato scetticismo la scelta di condividere le vacanze in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore. Ad oggi però le speculazioni sembrano passare in secondo piano.

Gli scatti sui social ritraggono Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini intenti a godersi l’amore reciproco tra le bellezze di Dubai per festeggiare il nuovo anno. La felicità ostentata dalla conduttrice, che raramente condivide determinati momenti sui social, dimostra come il viaggio con Briatore nei giorni precedenti fosse solo un modo per donare armonia familiare al figlio Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini infatti hanno comunque avuto modo di trascorrere del tempo insieme a ridosso delle feste, come dimostrato dagli ultimi scatti pubblicati su Instagram da Elisabetta Gregoraci. Con Giulio Fratini è infatti partita per Dubai dopo il Natale in Kenya con Flavio Briatore e il figlio.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, svelato un aneddoto sul primo incontro

Mentre dai social traspare una crescita evidente dell’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ci pensa il settimanale Chi ad aggiungere nuovi dettagli sulla coppia. Il noto settimanale di Alfonso Signorini ha infatti riportato un aneddoto raccontato da alcuni amici vicini alla coppia, riferito al presunto primo incontro tra la showgirl e l’imprenditore. Secondo quanto riferito dagli amici di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, i due si sarebbero incontrati già due anni prima in maniera del tutto casuale.

Dopo un banale viaggio in treno, Fratini avrebbe aiutato la Gregoraci a scendere i bagagli dal vagone senza però, a primo impatto, rendersi conto dell’identità della donna. “Aveva letto il nome sulla valigia, appena arrivato a casa le ha mandato un messaggio nella posta privata di Instagram“, scrive il settimanale Chi, riportando l’aneddoto degli amici. Secondo il racconto però, Elisabetta Gregoraci non avrebbe mai letto quel messaggio, salvo poi rendersene conto solo una volta conosciuto ufficialmente Giulio Fratini. L’imprenditore avrebbe poi confessato di essere innamorato proprio da allora, trovando conferma delle impressioni di quell’incontro casuale dopo averla rivista anni dopo.











