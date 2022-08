Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stanno insieme?/ Reazione choc di Roberta Capua al gossip in diretta tv

Estate in diretta, tiene banco il gossip su Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Si rincorrono i gossip nel salotto di Estate in diretta, che nella puntata di oggi pomeriggio ha visto il redattore di Chi Alessio Poeta commentare i rumors più bollenti di questa estate. Non solo la chiacchierata rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche il presunto nuovo flirt di Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, si starebbe frequentando con l’imprenditore Giulio Fratini di 12 anni più giovane di lei. A riportare l’indiscrezione il settimanale DiPiù, indiscrezione raccontata anche dal giornalista nello studio del programma.

“Sembra che i due abbiano trascorso una serata in riva al mare, ognuno sul proprio lettino e con il proprio cocktail” spiega Poeta agli ospiti in studio, parlando dell’avvistamento dei due al Twiga, locale di Flavio Briatore. E, a seguire, spiega come tale Giulio Fratini non sia un nome sconosciuto nel mondo del gossip: “C’è da dire che lui era il fidanzato fino a poco tempo fa di Roberta Morise, una nostra amica, prima ancora con Raffaella Fico e sembrerebbe che ultimamente abbia tradito la nostra amica Roberta con Aida Yespica“.

Roberta Capua sconvolta dal gossip: le sue reazioni in diretta in studio

Una sequela di dichiarazioni che hanno sconvolto e non poco gli ospiti in studio, a cominciare dalla stessa Roberta Capua, al timone di Estate in diretta al fianco di Gianluca Semprini. La conduttrice, appreso che la collega Roberta Morise era stata fidanzata con tal Giulio Fratini, è rimasta basita pronunciando un “Aah” di sorpresa per questo retroscena del tutto inaspettato.

Ulteriori espressioni di sgomento sono comparse sul suo volto apprese, in seguito, le altre frequentazioni dell’imprenditore, da Raffaella Fico al presunto flirt con Aida Yespica. Insomma, anche quest’estate non mancano gossip bollenti e decisamente sorprendenti sui Vip di casa nostra e anche per Roberta Capua le sorprese in studio non sono di certo mancate.

