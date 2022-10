Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, “voglia di un figlio?”/ L’indiscrezione bomba

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: voglia di famiglia? Alcune immagini…

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sembrano essere ormai usciti allo scoperto. La coppia non ha più alcuna intenzione di nascondersi e, tra numerosi avvistamenti nelle precedenti settimane, avrebbe deciso di vivere il proprio sentimento alla luce del sole. A dimostrarlo sono anche i nuovi scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna, che li ritraggono mano nella mano e sorridenti, con la showgirl che sfoggia un paio di occhiali a cuore. E forse proprio il suo cuore potrebbe aver ritrovato il vero amore, dopo la separazione da Flavio Briatore.

Ma c’è un dettaglio, messo in evidenza tra gli scatti pubblicati dal settimanale, che lascia intendere come la coppia sembra voler fare sul serio. “Che sia già scoppiata la voglia di un figlio?” si legge. A riprova di questa ipotesi è il fatto che i due siano stati paparazzati fuori dal portone di un palazzo di Roma che ospita un famoso centro ginecologico specializzato in fertilità. In un altro scatto, inoltre, la showgirl sembra poggiare la mano sul pancino. Che la coppia abbia deciso di bruciare ogni tappa e costruire una famiglia?

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: la loro storia d’amore

D’altronde la frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini va avanti da questa estate, vissuta all’insegna dell’amore e dei sorrisi. La coppia ora non vuole più nascondersi e, se inizialmente ha cercato di mantenere riservata la propria relazione, ora sorride ai fotografi e si mostra, bella e innamoratissima, sotto la luce del sole. Il cuore della showgirl è così tornato a battere, dopo la separazione da Flavio Briatore nel 2017.

Tuttavia l’incontro con Giulio Fratini potrebbe averle riportato la serenità nella sua vita. Come riferisce il settimanale Diva e Donna, “non ha mai voluto ufficializzare un nuovo amore, ma adesso…“. Al momento la love story è documentata solamente da scoop e paparazzate, in attesa che la coppia esca allo scoperto anche sui social. Per chi non abbia mai sentito il nome di Giulio Fratini, si tratta di un imprenditore nel settore alberghiero, come riporta la rivista. In passato è stato sentimentalmente legato a Raffaella Fico e Roberta Morise. Ora, però, il suo cuore batte solo ed esclusivamente per Elisabetta Gregoraci.

