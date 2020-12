Elisabetta Gregoraci e Mino Magli fidanzati?/ La verità dell’amico Alberto Iacovissi

Elisabetta Gregoraci e Mino Magli fidanzati oppure no? Lei continua a negare e ha fatto lo stesso una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ma lui continua a ribadire il fatto che la loro era una relazione vera e propria e che nel momento in cui lei ha puntato Flavio Briatore (facendo la crocerossina quando lui era in ospedale) stavano ancora insieme. Subito dopo, quando ha capito che avrebbe sposato l’imprenditore, è stato mollato ed è per questo che si è sentito usato e gettato via e ha passato un periodo poco felice. Le due versioni rimangono ma a dire la sua ci pensa adesso quello che si è definito un loro amico comune, Alberto Iacovissi, un commerciante che frequentava Magli proprio in quel periodo, a metà degli anni 2000. Proprio lui è stato rintracciato dal settimanale Oggi che ha raccolto le sue dichiarazioni.

Elisabetta Gregoraci e Mino Magli fidanzati? Parla l’amico Alberto Iacovissi

In particolare, proprio Alberto Iacovissi ha raccontato di aver visto i due spesso insieme, soprattutto fino al 2007: “Come me frequentavano un locale di fronte al Colosseo e così è capitato di incontrarli molte volte. Nella loro camera da letto non sono entrato ma stavano mano nella mano, cenavano a lume di candela.. Nè io e né gli altri amici abbiamo mai dubitato che tra loro ci fosse una relazione”. L’uomo si dice dubbioso sulla smentita della Gregoraci perché sono passati tanti anni e non ci sarebbe niente di male e poi ammette di averli visti insieme anche al supermercato a fare la spesa e rivela che Mino Magli, dopo la fine della loro relazione, ha sofferto parecchio: “Si vedeva che aveva preso una bella tranvata, visse la fine di quella storia come un’umiliazione”. Cosa succederà alla luce di queste dichiarazioni su questa presunta storia d’amore?





