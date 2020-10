Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: è finita?/ Lei sbotta “Non sono fidanzata”

E’ già finita fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, qualcuno dirà “ancor prima di cominciare”. Proprio così perchè in base a quanto emerge dalla casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 5, l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe preso le distanze dal primo velino nella storia di Striscia la Notizia, e la loro amicizia speciale sembrerebbe già naufragata. Tutta colpa di alcune confessioni che lo stesso Pretelli avrebbe riferito a Matilde Brandi qualche giorno fa, e che non corrisponderebbero al vero stando alla stessa Elisabetta Gregoraci. Come molti di voi avranno già potuto notare durante la puntata di venerdì scorso, l’ex conduttrice di Made in Sud non avrebbe preso bene quella confidenza “Voleva fare l’amore con me…”. Parole che hanno fatto reagire in malo modo la Gregoraci che già in diretta tv mostrato nervosismo, spiegando che la stessa si era messa dei paletti, e che si voleva vivere questo rapporto piano-piano. Evidentemente, dopo aver meditatoci su un po’, l’ex di Briatore ha deciso di troncare definitivamente il rapporto e lo si capisce chiaramente, come sottolineato anche dai colleghi di Fanpage, dalla freddezza nei confronti di Pierpaolo Pretelli.

ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI, E’ FINITA? IL MALESSERE MOSTRATO IN CASA

A conferma dell’umore sotto i piedi di Elisabetta Gregoraci, anche la reazione nella casa del Grande Fratello Vip 5 ad una battuta di Stefania Orlando: “Perché, sono fidanzata?”, ha chiesto, per poi aggiungere “Dai, Stefania. Non dire stron***. Basta, direi di no. Non sono né fidanzata, né tantomeno ho fatto qualcosa. Gli ho dato un abbraccio, un bacio. Dai”. Nel contempo l’ex velino sta cercando in tutti i modo di riallacciare i rapporti con la sua coinquilina, ma fino ad ora ogni tentativo è stato vano. A questo punto bisognerà capire se questa bella storia fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sia definitivamente al capolinea o se ci sarà modo di recuperare. Secondo la conduttrice, il coinquilino si sarebbe rivelato troppo immaturo, ma non è da escludere che si tratti di una reazione a caldo, non avendo ancora smentito quanto accaduto in diretta venerdì. Fra l’altro durante la puntata di due giorni fa erano giunte anche le frecciate dell’ex marito Flavio Briatore, a cui aveva replicato: “Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore”.



